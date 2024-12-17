Армія РФ обстріляла автобус у Покровському районі: четверо людей поранені

Російські війська 17 грудня обстріляли селище Удачне Покровського району на Донеччині – постраждали четверо пасажирів автобуса.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 17 грудня 2024, о 15:50, окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли селище Удачне Покровського району. В зоні ураження опинився автобус. Четверо пасажирів віком 26, 39, 41 і 46 років отримали поранення".

Реклама:

Деталі: У потерпілих діагностували закритий перелом, контузію, забій, осколкові та проникаючі поранення. Чоловіків доставили до лікарні для надання допомоги.