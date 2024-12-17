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Армия РФ обстреляла автобус в Покровском районе: четыре человека ранены

Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 23:19
Армия РФ обстреляла автобус в Покровском районе: четыре человека ранены
Фото - Getty Images

Российские войска 17 декабря обстреляли поселок Удачное Покровского района Донецкой области - пострадали четверо пассажиров автобуса.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 17 декабря 2024, в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района. В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения".

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Детали: У пострадавших диагностировали закрытый перелом, контузию, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчин доставили в больницу для оказания помощи.

Донецкая областьвойнабоевые действияобстрел
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