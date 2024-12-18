Російська армія з вечора атакувала Україну ударними дронами
Увечері 17 грудня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України, відбій загрози БпЛА Повітряні сили оголосили вранці 18 грудня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: Після 19:00 дрони зафіксували в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
О 20:17 стало відомо про:
- БпЛА на Сумщині, курс - західний;
- БпЛА на Харківщині, курс - західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - Чернігів.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс - західний.
О 20:58 про загрозу попередили Київщину.
Станом на 21:18 було відомо про:
- БпЛА на Київщині, курс - західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - західний;
- БпЛА на Харківщині, курс - південний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс - південний;
- БпЛА на Донеччині, курс - південний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс - західний.
О 21:39 військові повідомили, що рух ударних БпЛА фіксується з Київщини у напрямку Житомирщини.
О 22:09 тривогу оголосили у столиці; о 22:16 про БпЛА біля міста попередили жителів Черкас.
О 22:59 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Житомирщини для Хмельниччини.
О 23:02 стало відомо про БпЛА в районі Дніпра.
О 23:08 попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Житомирщини для Вінницької області.
О 23:22 повідомили:
- БпЛА на Хмельниччині, курс - Старокостянтинів;
- БпЛА на Сумщині, курс - південний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс - західний;
- БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс - північний.
- БпЛА на Полтавщині, курс - західний.
Оновлено: О 00:08 18 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
- БпЛА на Київщині, курс західний;
- БпЛА на Черкащині, курс північно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
- БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний.
О 1:07 Повітряні силиповідомили про загрозу застосування ворогом БпЛА для Дніпропетровської області.
Дослівно Повітряні сили о 1:12: "Ворожі БпЛА на Полтавщині, курс північно-східний, загроза для Харківщини".
2:05: "Ворожий БпЛА на Полтавщині, змінив курс на Миргород.
БпЛА на Сумщині, курс західний.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний".
2:17: "
О 3:01 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької області з Дніпропетровщини.
О 3:32 Повітряні сили оновили інформацію щодо ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс південний;
- БпЛА на Черкащині, курс західний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс західний.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс південний.
О 3:58 військові вказали нау напрямку Київщини.
О 4:10 ПС повідомили про:
- БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс південний;
- БпЛА на Черкащині, курс південний.
О 4:39 стало відомо про рух ворожих дронів з Харківщини на Донеччину.
О 5:25 Повітряні сили попередили про ударні БпЛАа Дніпро.
О 6:22 військові інформували про загрозу БпЛА для Сумської області.
О 6:56 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.
Що передувало: Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у чотирьох районах.