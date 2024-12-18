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Російська армія з вечора атакувала Україну ударними дронами

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 06:56
Російська армія з вечора атакувала Україну ударними дронами
Фото - Getty Images

Увечері 17 грудня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України, відбій загрози БпЛА Повітряні сили оголосили вранці 18 грудня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Після 19:00 дрони зафіксували в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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О 20:17 стало відомо про: 

  • БпЛА на Сумщині, курс - західний;
  • БпЛА на Харківщині, курс - західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - Чернігів.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний.

О 20:58 про загрозу попередили Київщину. 

Станом на 21:18 було відомо про:

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  • БпЛА на Київщині, курс - західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - західний;
  • БпЛА на Харківщині, курс - південний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс - південний;
  • БпЛА на Донеччині, курс - південний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний.

О 21:39 військові повідомили, що рух ударних БпЛА фіксується з Київщини у напрямку Житомирщини.

О 22:09 тривогу оголосили у столиці; о 22:16 про БпЛА біля міста попередили жителів Черкас.

О 22:59 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Житомирщини для Хмельниччини.

О 23:02 стало відомо про БпЛА в районі Дніпра.

О 23:08 попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Житомирщини для Вінницької області.

О 23:22 повідомили: 

  • БпЛА на Хмельниччині, курс - Старокостянтинів;
  • БпЛА на Сумщині, курс - південний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс - західний;
  • БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс - північний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний.

Оновлено: О 00:08 18 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
  • БпЛА на Київщині, курс західний;
  • БпЛА на Черкащині, курс північно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний.

О 1:07 Повітряні силиповідомили про загрозу застосування ворогом БпЛА для Дніпропетровської області.

Дослівно Повітряні сили о 1:12: "Ворожі БпЛА на Полтавщині, курс північно-східний, загроза для Харківщини".

2:05: "Ворожий БпЛА на Полтавщині, змінив курс на Миргород.

БпЛА на Сумщині, курс західний.

БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний".

2:17: "БпЛА на Харківщині, курс південний".

Деталі: О 2:54 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Черкаської області з Полтавщини.

О 3:01 стало відомо про загрозу застосування ударних  БпЛА для Запорізької області з Дніпропетровщини.

О 3:32 Повітряні сили оновили інформацію щодо ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс південний;
  • БпЛА на Черкащині, курс західний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс західний.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс південний.

О 3:58 військові вказали на рух ударних БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

О 4:10 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Харківщині, курс південно-східний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс південний;
  • БпЛА на Черкащині, курс південний.

О 4:39 стало відомо про рух ворожих дронів з Харківщини на Донеччину.

О 5:25 Повітряні сили попередили про ударні БпЛА в районі міста Дніпро.

О 6:22 військові інформували про загрозу БпЛА для Сумської області.

О 6:56 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.

Що передувало:  Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у чотирьох районах.

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