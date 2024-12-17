Дронова атака РФ 17 грудня: у Києві уламки впали в чотирьох районах
Вівторок, 17 грудня 2024, 10:50
Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у чотирьох районах.
Джерело: очільник КМВА Сергій Попко в Telegram
Деталі: В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Також виявлено уламки на території лікарні.
У Печерському - уламок пошкодив вікно в житловому будинку.
В Дніпровському - уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
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Оновлено: Пізніше Попко повідомив про виявлення уламку ще в одному районі столиці - Голосіївському - у дворі житлового будинку.
Що передувало: О 9:47 у столиці оголосили повітряну тривогу через російські ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона. О 10:03 повідомили про відбій загрози для Києва.