Дронова атака РФ 17 грудня: у Києві уламки впали в чотирьох районах

Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у чотирьох районах.

Джерело: очільник КМВА Сергій Попко в Telegram



Деталі: В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Також виявлено уламки на території лікарні.



У Печерському - уламок пошкодив вікно в житловому будинку.



В Дніпровському - уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

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Оновлено: Пізніше Попко повідомив про виявлення уламку ще в одному районі столиці - Голосіївському - у дворі житлового будинку.

Що передувало: О 9:47 у столиці оголосили повітряну тривогу через російські ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона. О 10:03 повідомили про відбій загрози для Києва.