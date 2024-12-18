Российская армия с вечера атаковала Украину ударными дронами
Вечером 17 декабря российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины, отбой угрозы БпЛА Воздушные силы объявили утром 18 декабря.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: После 19:00 дроны зафиксировали в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В 20:17 стало известно о:
- БпЛА на Сумщине, курс - западный;
- БпЛА на Харьковщине, курс - западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс - Чернигов.
- БпЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Полтавщине, курс - западный.
В 20:58 об угрозе предупредили Киевскую область.
По состоянию на 21:18 было известно о:
- БпЛА на Киевщине, курс - западный;
- БпЛА на Сумщине, курс - западный;
- БпЛА на Харьковщине, курс - южный;
- БпЛА на Запорожье, курс - южный;
- БпЛА в Донецкой области, курс - южный;
- БпЛА на Черниговщине, курс - западный.
- БпЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Полтавщине, курс - западный.
В 21:39 военные сообщили, что движение ударных БПЛА фиксируется с Киевщины в направлении Житомирщины.
В 22:09 тревогу объявили в столице; в 22:16 о БПЛА возле города предупредили жителей Черкасс.
В 22:59 сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Житомирщины для Хмельницкой области.
В 23:02 стало известно о БпЛА в районе Днепра.
В 23:08 предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Житомирщины для Винницкой области.
В 23:22 сообщили:
- БпЛА на Хмельнитчине, курс - Староконстантинов;
- БпЛА на Сумщине, курс - южный;
- БпЛА на Запорожье, курс - западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Днепропетровщине, курс - северный.
- БпЛА на Полтавщине, курс - западный.
В 00:08 18 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
- БпЛА на Киевщине, курс западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс северо-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс западный;
- БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный.
В 1:07 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом БпЛА для Днепропетровской области.
Дословно Воздушные силы в 1:12: "Вражеские БпЛА на Полтавщине, курс северо-восточный, угроза для Харьковщины".
2:05: "Вражеский БпЛА на Полтавщине, изменил курс на Миргород.
БпЛА на Сумщине, курс западный.
БпЛА на Днепропетровщине, курс северный".
2:17: "БпЛА на Харьковщине, курс южный".
Детали: В 2:54 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Черкасской области с Полтавщины.
В 3:01 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА для Запорожской области с Днепропетровщины.
В 3:32 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
- БпЛА на Запорожье, курс южный;
- БпЛА в Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на Черниговщине, курс западный.
- БпЛА на Полтавщине, курс западный.
- БпЛА на Днепропетровщине, курс южный.
В 3:58 военные указали на движение ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.
В 4:10 ВС сообщили о:
- БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
- БпЛА на Запорожье, курс южный;
- БпЛА в Черкасской области, курс южный.
В 4:39 стало известно о движении вражеских дронов из Харьковской области в Донецкую.
В 5:25 Воздушные силы предупредили об ударных БпЛА в районе города Днепр.
В 6:22 военные информировали об угрозе БпЛА для Сумской области.
В 6:56 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.
Что предшествовало: В результате атаки российских беспилотников 17 декабря в Киеве зафиксировали падение обломков в четырех районах.