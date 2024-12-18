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Российская армия с вечера атаковала Украину ударными дронами

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 18 декабря 2024, 06:56
Российская армия с вечера атаковала Украину ударными дронами
Фото - Getty Images

Вечером 17 декабря российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины, отбой угрозы БпЛА Воздушные силы объявили утром 18 декабря.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: После 19:00 дроны зафиксировали в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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В 20:17 стало известно о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный;
  • БпЛА на Харьковщине, курс - западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - Чернигов.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
  • БпЛА на Полтавщине, курс - западный.

В 20:58 об угрозе предупредили Киевскую область.

По состоянию на 21:18 было известно о:

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  • БпЛА на Киевщине, курс - западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс - западный;
  • БпЛА на Харьковщине, курс - южный;
  • БпЛА на Запорожье, курс - южный;
  • БпЛА в Донецкой области, курс - южный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - западный.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
  • БпЛА на Полтавщине, курс - западный.

В 21:39 военные сообщили, что движение ударных БПЛА фиксируется с Киевщины в направлении Житомирщины.

В 22:09 тревогу объявили в столице; в 22:16 о БПЛА возле города предупредили жителей Черкасс.

В 22:59 сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Житомирщины для Хмельницкой области.

В 23:02 стало известно о БпЛА в районе Днепра.

В 23:08 предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Житомирщины для Винницкой области.

В 23:22 сообщили:

  • БпЛА на Хмельнитчине, курс - Староконстантинов;
  • БпЛА на Сумщине, курс - южный;
  • БпЛА на Запорожье, курс - западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - юго-западный.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс - северный.
  • БпЛА на Полтавщине, курс - западный.

В 00:08 18 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
  • БпЛА на Киевщине, курс западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс северо-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс западный;
  • БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный.

В 1:07 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом БпЛА для Днепропетровской области.

Дословно Воздушные силы в 1:12: "Вражеские БпЛА на Полтавщине, курс северо-восточный, угроза для Харьковщины".

2:05: "Вражеский БпЛА на Полтавщине, изменил курс на Миргород.

БпЛА на Сумщине, курс западный.

БпЛА на Днепропетровщине, курс северный".

2:17: "БпЛА на Харьковщине, курс южный".

Детали: В 2:54 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Черкасской области с Полтавщины.

В 3:01 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА для Запорожской области с Днепропетровщины.

В 3:32 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
  • БпЛА на Запорожье, курс южный;
  • БпЛА в Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на Черниговщине, курс западный.
  • БпЛА на Полтавщине, курс западный.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс южный.

В 3:58 военные указали на движение ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

В 4:10 ВС сообщили о:

  • БпЛА на Харьковщине, курс юго-восточный;
  • БпЛА на Запорожье, курс южный;
  • БпЛА в Черкасской области, курс южный.

В 4:39 стало известно о движении вражеских дронов из Харьковской области в Донецкую.

В 5:25 Воздушные силы предупредили об ударных БпЛА в районе города Днепр.

В 6:22 военные информировали об угрозе БпЛА для Сумской области.

В 6:56 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

Что предшествовало: В результате атаки российских беспилотников 17 декабря в Киеве зафиксировали падение обломков в четырех районах.

воздушная тревогавойнаШахедбеспилотники
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