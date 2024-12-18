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У Ростові вночі було чути вибухи – росЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 06:26
У Ростові вночі було чути вибухи – росЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

За даними російських ЗМІ та пабліків, у ніч проти 18 грудня в Ростові пролунали вибухи.

Джерело: російська служба ВВС із посиланням на місцеві telegram-канали

Деталі: Як пише ВВС, нібито українські безпілотники атакували Ростов.

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Ростовські telegram-канали повідомили про атаку українських безпілотників.

Один із них опублікував відео з камери спостереження, на якому чути три вибухи, інший – відео імовірно зі звуком прольоту безпілотника.

Дослівно російська служба ВВС: "Місцева влада і військові про наліт поки що нічого не повідомляли, інформації про його наслідки теж поки що немає".

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Деталі: Ростовські пабліки, які публікували відео зі звуками вибухів, написали про нібито роботу ППО.

Вранці Міноборони РФ дало інформацію про нібито атаку безпілотників на Брянську і Курську області. Проте у його зведенні не згадувалися вибухи в Ростові.

Росіявибух
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