В Ростове ночью были слышны взрывы – росСМИ
По данным российских СМИ и пабликов, в ночь на 18 декабря в Ростове прогремели взрывы.
Источник: русская служба ВВС со ссылкой на местные telegram-каналы
Детали: Как пишет ВВС, якобы украинские беспилотники атаковали Ростов.
Ростовские telegram-каналы сообщили об атаке украинских беспилотников.
Один из них опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышны три взрыва, другой - видео предположительно со звуком пролета беспилотника.
Дословно российская служба ВВС: "Местные власти и военные о налете пока ничего не сообщали, информации о его последствиях тоже пока нет".
Детали: Ростовские паблики, которые публиковали видео со звуками взрывов, написали о якобы работе ПВО.
Утром Минобороны РФ дало информацию о якобы атаке беспилотников на Брянскую и Курскую области. Однако в его сводке не упоминались взрывы в Ростове.