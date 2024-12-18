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В Ростове ночью были слышны взрывы – росСМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 18 декабря 2024, 06:26
В Ростове ночью были слышны взрывы – росСМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

По данным российских СМИ и пабликов, в ночь на 18 декабря в Ростове прогремели взрывы.

Источник: русская служба ВВС со ссылкой на местные telegram-каналы

Детали: Как пишет ВВС, якобы украинские беспилотники атаковали Ростов.

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Ростовские telegram-каналы сообщили об атаке украинских беспилотников.

Один из них опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышны три взрыва, другой - видео предположительно со звуком пролета беспилотника.

Дословно российская служба ВВС: "Местные власти и военные о налете пока ничего не сообщали, информации о его последствиях тоже пока нет".

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Детали: Ростовские паблики, которые публиковали видео со звуками взрывов, написали о якобы работе ПВО.

Утром Минобороны РФ дало информацию о якобы атаке беспилотников на Брянскую и Курскую области. Однако в его сводке не упоминались взрывы в Ростове.

Росcиявзрыв
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