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Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 580 солдатів та 21 ББМ за добу

Ірина БалачукСереда, 18 грудня 2024, 07:44
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 580 солдатів та 21 ББМ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці – за минулу добу відмінусували 1 580 загарбників, 21 ББМ та 5 артсистем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: ЗСУ також спалили 4 ворожі танки, 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. Крім того, за добу приземлили 64 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 766 690 військових, 9 571 танк, 19 772 бойових броньованих машини, 21 164 артилерійські системи, 20 470 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 651 одиницю спеціальної техніки.

Росіявтрати у війні
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