Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 580 солдат и 21 ББМ за сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору – за минувшие сутки отминусовали 1 580 захватчиков, 21 ББМ и 5 артсистем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: ВСУ также сожгли 4 вражеских танка, 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы спецтехники. Кроме того, за сутки приземлили 64 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 766 690 военных, 9 571 танк, 19 772 боевых бронированных машины, 21 164 артиллерийские системы, 20 470 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 610 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 651 единицу специальной техники.