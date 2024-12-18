У Байдена переконані, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік
Чинна американська влада впевнена, що тієї військової допомоги, яку Штати вже надали Києву або планують надати до кінця каденції Джо Байдена, Україні вистачить до кінця 2025 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речник Державного департаменту США Метью Міллера на брифінгу
Деталі: На питання, як довго українці зможуть чинити опір Росії коштом ресурсів, які надала чинна адміністрація президента Джо Байдена, речник сказав, що наразі в адміністрації вважають, що ресурси, які США вже надали Україні, і які ще планують надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать українців обладнанням, матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року.
Щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати, Міллер порадив звернутися до Міністерства оборони США.
Передісторія:
- США оголосили про виділення $20 млрд на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
- Також нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати найближчим часом нададуть загалом понад $440 млн на підтримку сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні.