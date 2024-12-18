Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Байдена переконані, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік

Ірина Балачук, Уляна КричковськаСереда, 18 грудня 2024, 08:03
У Байдена переконані, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Чинна американська влада впевнена, що тієї військової допомоги, яку Штати вже надали Києву або планують надати до кінця каденції Джо Байдена, Україні вистачить до кінця 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речник Державного департаменту США Метью Міллера на брифінгу

Деталі: На питання, як довго українці зможуть чинити опір Росії коштом ресурсів, які надала чинна адміністрація президента Джо Байдена, речник сказав, що наразі в адміністрації вважають, що ресурси, які США вже надали Україні, і які ще планують надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать українців обладнанням, матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року.

Реклама:

Щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати, Міллер порадив звернутися до Міністерства оборони США.

Передісторія:

  • США оголосили про виділення $20 млрд на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
  • Також нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати найближчим часом нададуть загалом понад $440 млн на підтримку сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні.

СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
ISW проаналізував, чому Росія приховує присутність північнокорейців на Курщині
США про транзит російського газу через Україну: Чому когось може цікавити продовження?
У Росії заявили, що вже затримали 2 підозрюваних у вбивстві начальника хімвійськ Кіріллова  
Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: