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У Байдена убеждены, что предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь следующий год  

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяСреда, 18 декабря 2024, 08:03
У Байдена убеждены, что предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь следующий год  
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Действующие американские власти уверены, что той военной помощи, которую Штаты уже предоставили Киеву или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена, Украине хватит до конца 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера на брифинге

Детали: На вопрос, как долго украинцы смогут сопротивляться России за счет ресурсов, которые предоставила действующая администрация президента Джо Байдена, спикер сказал, что сейчас в администрации считают, что ресурсы, которые США уже предоставили Украине, и которые еще планируют предоставить до конца работы администрации, обеспечат украинцев оборудованием и материалами, необходимыми для борьбы, до конца 2025 года.

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Относительно конкретики о проценте уже предоставленной военной помощи и того, что еще осталось передать, Миллер посоветовал обратиться в Министерство обороны США.

Предыстория:

  • США объявили о выделении $20 млрд в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.
  • Также недавно стало известно, что Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят в целом более $ 440 млн на поддержку сельского хозяйства, восстановления и экономической деятельности в Украине.

СШАпомощь Украине
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