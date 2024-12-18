Генштаб: На фронті за минулу добу відбулось майже 200 боїв, на Курщині відбито 49 штурмів 

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту відбулось 199 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найзапекліші бої точилися на Покровському, Курському та Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив сім атак у бік Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів позицій Сил оборони в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курському напрямку українські військові відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.