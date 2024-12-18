Генштаб: На фронте за минувшие сутки произошло почти 200 боёв, на Курщине отбито 49 штурмов

В течение минувших суток на всех участках фронта зафиксировано 199 боевых столкновений с российскими оккупантами. Самые ожесточённые бои шли на Покровском, Курском и Времьевском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно штурмовал позиции украинских защитников возле населённого пункта Волчанск, применяя штурмовую авиацию.

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На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмы противника неподалёку от Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз вблизи Зелёного Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские войска отбили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населённых пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новоолениовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.

На Времьевском направлении противник совершил 27 штурмов позиций Сил обороны в районах Константинопольского, Сухих Яров, Сторожевого, Новосёлок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций на Приднепровском направлении.

За минувшие сутки на Курском направлении украинские военные отбили 49 вражеских атак, враг совершил около 500 артиллерийских обстрелов, нанёс восемь авиаударов и сбросил 10 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населённых пунктов.