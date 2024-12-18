На Чернігівщині через російський артобстріл загинув літній чоловік

Унаслідок російського обстрілу Семенівки на Чернігівщині 17 грудня загинув 74-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Увечері 17 грудня ворог ударив із артилерії по місту Семенівка. Вбито 74-річного місцевого жителя".

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фото: національна поліція

Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили житловий будинок. Загалом за минулу добу російські загарбники 18 разів обстріляли територію Чернігівської області. Всього місцева влада зафіксувала 40 вибухів.