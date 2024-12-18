На Чернігівщині через російський артобстріл загинув літній чоловік
Середа, 18 грудня 2024, 09:02
Унаслідок російського обстрілу Семенівки на Чернігівщині 17 грудня загинув 74-річний чоловік.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
Дослівно: "Увечері 17 грудня ворог ударив із артилерії по місту Семенівка. Вбито 74-річного місцевого жителя".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили житловий будинок. Загалом за минулу добу російські загарбники 18 разів обстріляли територію Чернігівської області. Всього місцева влада зафіксувала 40 вибухів.