На Черниговщине из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина

В результате российского обстрела Семёновки в Черниговской области 17 декабря погиб 74-летний мужчина.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Вечером 17 декабря враг ударил из артиллерии по городу Семёновка. Убит 74-летний местный житель".

Реклама:

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что оккупанты также повредили жилой дом. Всего за минувшие сутки российские захватчики 18 раз обстреляли территорию Черниговской области. Местные власти зафиксировали 40 взрывов.