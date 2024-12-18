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На Черниговщине из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина

Анастасия ПроцСреда, 18 декабря 2024, 09:02
На Черниговщине из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В результате российского обстрела Семёновки в Черниговской области 17 декабря погиб 74-летний мужчина.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Вечером 17 декабря враг ударил из артиллерии по городу Семёновка. Убит 74-летний местный житель".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что оккупанты также повредили жилой дом. Всего за минувшие сутки российские захватчики 18 раз обстреляли территорию Черниговской области. Местные власти зафиксировали 40 взрывов.

Черниговская областьобстрелжертвы
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