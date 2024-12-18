Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили ППО збили 51 російський дрон

Альона Мазуренко Середа, 18 грудня 2024, 09:31
Сили ППО збили 51 російський дрон

У ніч на 18 грудня Повітряні сили збили 51 ворожий безпілотник, ще 30 – не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 18 грудня 2024 року (із 19.00 17 грудня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел – РФ.

Реклама:

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

РЕКЛАМА:

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУповітряна тривогабезпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
ППО збила 20 ворожих дронів у п'яти областях України
Окупанти атакували Україну 49 безпілотниками, 27 з них збили
Сили ППО вночі збили 56 зі 108 російських БПЛА
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: