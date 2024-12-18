Сили ППО збили 51 російський дрон

У ніч на 18 грудня Повітряні сили збили 51 ворожий безпілотник, ще 30 – не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 18 грудня 2024 року (із 19.00 17 грудня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел – РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

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Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.