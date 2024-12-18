Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы ПВО сбили 51 российский дрон

Алена МазуренкоСреда, 18 декабря 2024, 09:31
Силы ПВО сбили 51 российский дрон

В ночь на 18 декабря Воздушные силы сбили 51 вражеский беспилотник, еще 30 - не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 18 декабря 2024 года (с 19.00 17 декабря) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа „Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - РФ.

Реклама:

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

РЕКЛАМА:

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотникиШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ПВО сбила 20 вражеских дронов в пяти областях Украины
Оккупанты атаковали Украину 49 беспилотниками, 27 из них сбили
Силы ПВО ночью сбили 56 из 108 российских БПЛА
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: