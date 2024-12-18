Силы ПВО сбили 51 российский дрон

В ночь на 18 декабря Воздушные силы сбили 51 вражеский беспилотник, еще 30 - не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 18 декабря 2024 года (с 19.00 17 декабря) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа „Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.