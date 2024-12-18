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Німеччина переносить центр ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини через операційні труднощі

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 18 грудня 2024, 10:13
Німеччина переносить центр ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини через операційні труднощі
Ілюстративне фото: Getty Images

Німеччина вирішила перенести центр ремонту важкої військової техніки для ЗСУ зі Словаччини через проблеми з організацією роботи та негнучкість процесів на території союзника по НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Намір перенести ремонтний центр до Німеччини до 31 грудня підтвердив речник Міністерства оборони. Він вказав на мінливі рамкові умови і, в деяких випадках, надзвичайно складні ремонтні заходи, які доводиться проводити на пошкоджених машинах.

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Наприклад, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил.

Однак в Міноборони Німеччини запевнили, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим.

Ремонтний центр у Словаччині існує з кінця 2022 року для Panzerhaubitze 2000, броньованої колісної машини Dingo, артилерійської ракетної системи MARS II і зенітної установки Gepard.

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У Литві та Україні є й інші ремонтні підприємства німецької промисловості.

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар восени заявляв, що його країна планує розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях.

Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо на Закарпатті, після чого Україна та Словаччина підписали загалом чотири документи.

Також Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині.

НімеччинаСловаччина
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