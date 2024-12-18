Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия переносит центр ремонта техники для ВСУ из Словакии из-за операционных трудностей

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 18 декабря 2024, 10:13
Германия переносит центр ремонта техники для ВСУ из Словакии из-за операционных трудностей
Иллюстративное фото: Getty Images

Германия решила перенести центр ремонта тяжелой военной техники для ВСУ из Словакии из-за проблем с организацией работы и негибкости процессов на территории союзника по НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Намерение перенести ремонтный центр в Германию до 31 декабря подтвердил представитель Министерства обороны. Он указал на меняющиеся рамочные условия и, в некоторых случаях, чрезвычайно сложные ремонтные мероприятия, которые приходится проводить на поврежденных машинах.

Реклама:

Ремонтный центр в Словакии существует с конца 2022 года для Panzerhaubitze 2000, бронированной колесной машины Dingo, артиллерийской ракетной системы MARS II и зенитной установки Gepard.

В Литве и Украине есть и другие ремонтные предприятия немецкой промышленности.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар осенью заявлял, что его страна планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах.

РЕКЛАМА:

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье, после чего Украина и Словакия подписали всего четыре документа.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.

ГерманияСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США

Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Госдолг Украины достиг почти 160 миллиардов долларов

фотоЧиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

Все новости...
Германия
Перед голосованием за вотум недоверия Шольц снова отказал Украине в ракетах Taurus
Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от Taurus для Украины – СМИ
Немецкий ХДС, который является лидером рейтингов, обещает поддерживать Украину
Последние новости
22:00
видео Восемь трендов, которые заполонили украинский TikTok в 2024 году
22:00
США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО
21:56
Акции Nissan упали больше всего с августа из-за страха неудачи сделки с Honda
21:53
Магучих попала в топ-10 спортсменов года в Европе
21:47
В МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира
21:35
тестО казаках, пауках и Друзьях: самые интересные тесты 2024 года, которые вы могли пропустить
21:31
На Киевщине восстановили мост через реку Тетерев, разрушенный в 2022 году
21:20
Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский
20:51
Щелкунчик возвращается на украинскую сцену: это не произведение Чайковского
20:46
Кабмин выделил 4,6 миллиарда на "тысячи для учителей", которые будут начислены уже с января
Все новости...
Реклама:
Реклама: