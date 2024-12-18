Германия переносит центр ремонта техники для ВСУ из Словакии из-за операционных трудностей

Германия решила перенести центр ремонта тяжелой военной техники для ВСУ из Словакии из-за проблем с организацией работы и негибкости процессов на территории союзника по НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Намерение перенести ремонтный центр в Германию до 31 декабря подтвердил представитель Министерства обороны. Он указал на меняющиеся рамочные условия и, в некоторых случаях, чрезвычайно сложные ремонтные мероприятия, которые приходится проводить на поврежденных машинах.

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Ремонтный центр в Словакии существует с конца 2022 года для Panzerhaubitze 2000, бронированной колесной машины Dingo, артиллерийской ракетной системы MARS II и зенитной установки Gepard.

В Литве и Украине есть и другие ремонтные предприятия немецкой промышленности.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар осенью заявлял, что его страна планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах.

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Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье, после чего Украина и Словакия подписали всего четыре документа.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.