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СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 11:42
СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині
ілюстративне фото сбу

Перехоплення Служби безпеки України свідчить, що Сили оборони завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Як свідчить нове перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні у московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині, лише протягом кількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

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 "Учора поїзд був, приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо", – скаржиться дружина загарбника.

У наступній розмові вона розповідає, що палати в лікарнях РФ віддають бойовикам КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах.

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Росіянка також скаржиться, що поранені північнокорейці не володіють російською, англійською медперсоналу заборонено з ними розмовляти, а онлайнперекладач перекладає з помилками і спотворенням змісту.

В спецслужбі наголошують, що слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України "Злочин агресії".

Передісторія:

  • КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.
  • У ГУР повідомляли, що на територію РФ перекинули близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.
  • Українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.
  • У Пентагоні вважають, що українські військові могли вбити або поранити кілька сотень військових, яких Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України.

КНДРСБУКурська область війна
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