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СБУ перехватила разговоры, подтверждающие большие потери военных КНДР на Курщине

Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 11:42
СБУ перехватила разговоры, подтверждающие большие потери военных КНДР на Курщине
иллюстративное фото сбу

Перехват Службы безопасности Украины свидетельствует, что Силы обороны наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Как свидетельствует новый перехват СБУ, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, который воюет против Украины на Харьковщине, только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

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 "Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно", - жалуется жена захватчика.

В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях.

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Россиянка также жалуется, что раненые северокорейцы не владеют русским, на английском медперсоналу запрещено с ними разговаривать, а онлайн-переводчик переводит с ошибками и искажением смысла.

В спецслужбе отмечают, что следователи СБУ уже открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне против Украины. Досудебное расследование осуществляется по 437 статье Уголовного кодекса Украины "Преступление агрессии".

Предыстория:

  • КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.
  • В ГУР сообщали, что на территорию РФ перебросили около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.
  • Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.
  • В Пентагоне считают, что украинские военные могли убить или ранить несколько сотен военных, которых Северная Корея отправила на помощь России в войне против Украины.

КНДРСБУКурская область война
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