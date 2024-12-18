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СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

Українська правда, Анастасія ПроцСереда, 18 грудня 2024, 11:45
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва
фото: СБУ

18 грудня Служба безпеки України проводить ряд перевірок в урядовому кварталі Києва, спрямованих на посилення безпеки громадян і протидію можливим диверсіям.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Заходи (безпекові - ред.) відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ".

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фото: СБУ

Деталі: За інформацією правоохоронців, 18 грудня в урядовому кварталі проводять огляд територій та окремих приміщень, включаючи житлові квартири, офіси, місця загального користування в багатоквартирних будинках, а також заклади громадського обслуговування. Мета цих заходів – виявлення предметів, заборонених до обігу.

 
ФОТО: СБУ

Правоохоронці попередили, що на території, де тривають контррозвідувальні заходи, можливі тимчасові обмеження проїзду та проходу, триватиме перевірка документів і огляд автомобілів. 

СБУКиїв
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