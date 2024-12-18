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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

Украинская правда, Анастасия ПроцСреда, 18 декабря 2024, 11:45
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
фото: СБУ

18 декабря Служба безопасности Украины проводит ряд проверок в правительственном квартале Киева, направленных на усиление безопасности граждан и противодействие возможным диверсиям.

Источник: СБУ

Дословно: "Мероприятия (безопасности - ред.) происходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ".

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ФОТО: СБУ

Детали: По словам правоохранителей, 18 декабря в правительственном квартале проводится осмотр территорий и отдельных помещений (жилых помещений, офисов, мест общего пользования в многоквартирных домах, учреждений общественного обслуживания и т.д.) с целью выявления предметов, запрещенных к обращению.

 
ФОТО: СБУ

Правоохранители предупредили, что на территории, где продолжаются контрразведывательные мероприятия, возможны временные ограничения проезда и прохода, будет продолжаться проверка документов и осмотр автомобилей. 

СБУКиев
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