Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника
Середа, 18 грудня 2024, 13:11
З річки Тиса неподалік від румунського берега витягли тіло 39-річного жителя Київської області.
Джерело: Держприкордонслужба України
Дослівно ДПСУ: "Ймовірно, чоловік став жертвою організаторів незаконних переправ, які заради грошей наражають своїх "клієнтів" на смертельну небезпеку".
Реклама:
Деталі: За словами прикордонників, інформацію про потопельника вони отримали від румунських колег. Тіло знайшли у річці Тиса за 5 метрів від румунського берега між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).
Як уточнили "Українській правді" в Держприкордонслужбі, від початку повномасштабного вторгнення РФ 44 чоловіки потонули в річці Тиса, 24 потопельника було виявлено цього року.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- В ДПСУ повідомили, що з початку воєнного стану в Україні зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетину державного кордону.
- Увечері 24 листопада прикордонники врятували трьох чоловіків, витягнувши їх із крижаної води річки Тиса; чоловіки намагалися незаконно потрапити в Угорщину.
- 6 грудня в ДПСУ повідомили, що в Румунії зафіксували два трагічні випадки: у горах загинув українець, який незаконно перетнув кордон, ще одне тіло громадянина України виявили в річці Тиса.