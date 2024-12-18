Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника

Українська правда, Ірина БалачукСереда, 18 грудня 2024, 13:11
Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника
Фото ДПСУ

З річки Тиса неподалік від румунського берега витягли тіло 39-річного жителя Київської області.

Джерело: Держприкордонслужба України

Дослівно ДПСУ: "Ймовірно, чоловік став жертвою організаторів незаконних переправ, які заради грошей наражають своїх "клієнтів" на смертельну небезпеку".

Реклама:

Деталі: За словами прикордонників, інформацію про потопельника вони отримали від румунських колег. Тіло знайшли у річці Тиса за 5 метрів від румунського берега між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

Як уточнили "Українській правді" в Держприкордонслужбі, від початку повномасштабного вторгнення РФ 44 чоловіки потонули в річці Тиса, 24 потопельника було виявлено цього року.

Передісторія

РЕКЛАМА:
  • В ДПСУ повідомили, що з початку воєнного стану в Україні зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетину державного кордону.
  • Увечері 24 листопада прикордонники врятували трьох чоловіків, витягнувши їх із крижаної води річки Тиса; чоловіки намагалися незаконно потрапити в Угорщину.
  • 6 грудня в ДПСУ повідомили, що в Румунії зафіксували два трагічні випадки: у горах загинув українець, який незаконно перетнув кордон, ще одне тіло громадянина України виявили в річці Тиса. 

Прикордонна службаухилянти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Прикордонна служба
23 мільярди гривень на закупівлю зброї: у ДПСУ розповіли про досвід освоєння коштів і поставок
Прикордонники відбили спробу заходу російської ДРГ на Харківщині
Роботу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою відновили після технічних несправностей – ДПСУ
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: