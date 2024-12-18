Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника

З річки Тиса неподалік від румунського берега витягли тіло 39-річного жителя Київської області.

Джерело: Держприкордонслужба України

Дослівно ДПСУ: "Ймовірно, чоловік став жертвою організаторів незаконних переправ, які заради грошей наражають своїх "клієнтів" на смертельну небезпеку".

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Деталі: За словами прикордонників, інформацію про потопельника вони отримали від румунських колег. Тіло знайшли у річці Тиса за 5 метрів від румунського берега між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

Як уточнили "Українській правді" в Держприкордонслужбі, від початку повномасштабного вторгнення РФ 44 чоловіки потонули в річці Тиса, 24 потопельника було виявлено цього року.

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