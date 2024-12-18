Пограничники вытащили из Тисы тело очередного утопленника
Среда, 18 декабря 2024, 13:11
Из реки Тиса неподалеку от румынского берега вытащили тело 39-летнего жителя Киевской области.
Источник: Госпогранслужба Украины
Дословно ГПСУ: "Вероятно, мужчина стал жертвой организаторов незаконных переправ, которые ради денег подвергают своих "клиентов" смертельной опасности".
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Детали: По словам пограничников, информацию об утопленнике они получили от румынских коллег. Тело нашли в реке Тиса в 5 метрах от румынского берега между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).
Как уточнили "Украинской правде" в Госпогранслужбе, с начала полномасштабного вторжения РФ 44 человека утонули в реке Тиса, 24 утопленника были обнаружены в этом году.
Предыстория:
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- В ГПСУ сообщили, что с начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения государственной границы.
- Вечером 24 ноября пограничники спасли трех мужчин, вытащив их из ледяной воды реки Тиса; мужчины пытались незаконно попасть в Венгрию.
- 6 декабря в ГПСУ сообщили, что в Румынии зафиксировали два трагических случая: в горах погиб украинец, который незаконно пересек границу, еще одно тело гражданина Украины обнаружили в реке Тиса.