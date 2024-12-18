Пограничники вытащили из Тисы тело очередного утопленника

Из реки Тиса неподалеку от румынского берега вытащили тело 39-летнего жителя Киевской области.

Источник: Госпогранслужба Украины

Дословно ГПСУ: "Вероятно, мужчина стал жертвой организаторов незаконных переправ, которые ради денег подвергают своих "клиентов" смертельной опасности".

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Детали: По словам пограничников, информацию об утопленнике они получили от румынских коллег. Тело нашли в реке Тиса в 5 метрах от румынского берега между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

Как уточнили "Украинской правде" в Госпогранслужбе, с начала полномасштабного вторжения РФ 44 человека утонули в реке Тиса, 24 утопленника были обнаружены в этом году.

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