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Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 млрд євро макрофіну

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 18 грудня 2024, 13:51
Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 млрд євро макрофіну

Європейська комісія повідомила про перерахування Україні траншу в майже 4,1 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility загальною вартістю 50 млрд євро.

Джерело: повідомлення Єврокомісії, "Європейська правда"

Деталі: "Сьогодні Європейська комісія виплатила Україні майже 4,1 млрд євро в рамках першого компоненту Ukraine Facility. Таким чином, загальний обсяг фінансування ЄС, наданий українському уряду в рамках програми, сягнув 16,1 млрд євро", – йдеться у повідомленні.

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На підставі поданого Україною платіжного запиту Рада ЄС раніше схвалила оцінку комісії, що Україна задовільно виконала дев'ять індикаторів реформ, пов'язаних з другим черговим квартальним платежем. Ці реформи, що охоплюють бізнес-середовище, ринок праці, регіональну політику, енергетичний ринок, захист довкілля та боротьбу з корупцією, були викладені в Українському плані.

Україна отримує кошти, виконуючи умови відповідно до плану щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував за останній транш.

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"Ця підтримка є визнанням значного прогресу України у впровадженні ключових реформ, передбачених Українським планом, зокрема у сферах антикорупції, енергетики та захисту довкілля.

Незмінна фінансова підтримка ЄС – загальним розміром до 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility до 2027 року – зміцнює стійкість України, сприяє нашому відновленню та руху до членства в ЄС", – написав він в X (Twitter).

У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що український план реформ відповідає передумовам для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки, а в серпні було виплачено перший транш ЄС.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки. 

Детально про програму підтримки – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

ЄврокомісіягрошіУкраїна
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