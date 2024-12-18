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Еврокомиссия перечислила Украине 4,1 млрд евро макрофина

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 18 декабря 2024, 13:51
Еврокомиссия перечислила Украине 4,1 млрд евро макрофина

Европейская комиссия сообщила о перечислении Украине транша в почти 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility общей стоимостью 50 млрд евро.

Источник: сообщение Еврокомиссии, "Европейская правда"

Детали: "Сегодня Европейская комиссия выплатила Украине почти 4,1 млрд евро в рамках первого компонента Ukraine Facility. Таким образом, общий объем финансирования ЕС, предоставленный украинскому правительству в рамках программы, достиг 16,1 млрд евро", – говорится в сообщении.

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На основании поданного Украиной платежного запроса Совет ЕС ранее одобрил оценку комиссии, что Украина удовлетворительно выполнила девять индикаторов реформ, связанных со вторым очередным квартальным платежом. Эти реформы, охватывающие бизнес-среду, рынок труда, региональную политику, энергетический рынок, защиту окружающей среды и борьбу с коррупцией, были изложены в Украинском плане.

Украина получает средства, выполняя условия в соответствии с планом по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил за последний транш.

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"Эта поддержка является признанием значительного прогресса Украины во внедрении ключевых реформ, предусмотренных Украинским планом, в частности в сферах антикоррупции, энергетики и защиты окружающей среды.

Неизменная финансовая поддержка ЕС – общим размером до 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility до 2027 года – укрепляет устойчивость Украины, способствует нашему восстановлению и движению к членству в ЕС", – написал он в X (Twitter).

В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что украинский план реформ соответствует условиям для получения Украиной до 50 млрд евро поддержки, а в августе был выплачен первый транш ЕС.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

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