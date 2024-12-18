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ЗСУ розповіли про бої у Кураховому: укріплення окремих позицій ворог зруйнував вогнем

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 15:40
ЗСУ розповіли про бої у Кураховому: укріплення окремих позицій ворог зруйнував вогнем
Курахове на мапі Deep State. скриншот

Сили оборони ведуть бої з російськими загарбниками на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового Донецької області, укріплення на деяких позиціях ЗСУ зруйновано.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На Курахівському напрямку минулої доби було відбито 28 ворожих атак. Там ворог намагався просунутись вперед, є інформація, і ми маємо її донести, що в прагненні покращити своє положення ворог атакував наші укріплення.

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Бої ведуться з ворогом на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини міста Курахове. Успіху ворог не мав, зазнає втрат і з втратами він намагався відійти. Внаслідок же вогневого ураження, укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань".

Деталі: Офіцер розповів, що майже на всіх ділянка фронту в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"  тривають бойові дії з ворогом. Противних не полишає спроб вести наступальні дії різної інтенсивності. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському і Курахівському напрямках. Також ворог значно посилив тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Водночас Волошин наголосив, що Сили оборони роблять все можливе, щоб ворог не зміг покращити своє тактичне положення.

Донецька областьвійна
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