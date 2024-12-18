ЗСУ розповіли про бої у Кураховому: укріплення окремих позицій ворог зруйнував вогнем

Сили оборони ведуть бої з російськими загарбниками на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового Донецької області, укріплення на деяких позиціях ЗСУ зруйновано.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На Курахівському напрямку минулої доби було відбито 28 ворожих атак. Там ворог намагався просунутись вперед, є інформація, і ми маємо її донести, що в прагненні покращити своє положення ворог атакував наші укріплення.

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Бої ведуться з ворогом на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини міста Курахове. Успіху ворог не мав, зазнає втрат і з втратами він намагався відійти. Внаслідок же вогневого ураження, укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань".

Деталі: Офіцер розповів, що майже на всіх ділянка фронту в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" тривають бойові дії з ворогом. Противних не полишає спроб вести наступальні дії різної інтенсивності. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському і Курахівському напрямках. Також ворог значно посилив тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Водночас Волошин наголосив, що Сили оборони роблять все можливе, щоб ворог не зміг покращити своє тактичне положення.