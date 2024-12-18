ВСУ рассказали о боях в Курахово: укрепления отдельных позиций враг разрушил огнем

Силы обороны ведут бои с российскими захватчиками на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово Донецкой области, укрепления на некоторых позициях ВСУ разрушены.

Источник: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На Кураховском направлении за прошедшие сутки было отражено 28 вражеских атак. Там враг пытался продвинуться вперед, есть информация, и мы должны ее донести, что в стремлении улучшить свое положение враг атаковал наши укрепления.

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Бои ведутся с врагом на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части города Курахово. Успеха враг не имел, несет потери и с потерями он пытался отойти. Вследствие же огневого поражения, укрепления на наших отдельных позициях подверглись критическим разрушениям".

Детали: Офицер рассказал, что почти на всех участках фронта в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" продолжаются боевые действия с врагом. Противник не оставляет попыток вести наступательные действия различной интенсивности. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг значительно усилил давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях.

В то же время Волошин отметил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы враг не смог улучшить свое тактическое положение.