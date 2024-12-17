Сирський: Ворог посилив тиск на трьох напрямках і йде в наступ на Курщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що противник значно посилив тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках, а також третю добу проводить інтенсивні наступальні дії на території Курщини.
Джерело: генерал під час виступу в режимі онлайн на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, цитує сторінка головкому у Facebook
Пряма мова: "Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках.
Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ".
Деталі: Головком підтвердив, що ворог активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат.
За словами Сирського, українські захисники стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога.
Що передувало: В Головному управлінні розвідки Міноборони зазначали, що після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України.