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Сирський: Ворог посилив тиск на трьох напрямках і йде в наступ на Курщині

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 18:27
Сирський: Ворог посилив тиск на трьох напрямках і йде в наступ на Курщині
ілюстративне фото ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що противник значно посилив тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках, а також третю добу проводить інтенсивні наступальні дії на території Курщини.

Джерело: генерал під час виступу в режимі онлайн на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, цитує сторінка головкому у Facebook

Пряма мова: "Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

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Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ".

Деталі: Головком підтвердив, що ворог активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат.

За словами Сирського, українські захисники стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога.

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Що передувало: В Головному управлінні розвідки Міноборони зазначали, що після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України.

СирськийКурська область війна
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