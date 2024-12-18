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Орбан відповів Зеленському: Пропозиція різдвяного перемир’я на столі

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 18 грудня 2024, 15:51
Орбан відповів Зеленському: Пропозиція різдвяного перемир’я на столі
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Орбана у соцмережі X(Twitter).

Деталі: Орбан відреагував на заяву Зеленського, який розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

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"Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", – написав Орбан.

 

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

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Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".

ОрбанЗеленський
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