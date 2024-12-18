Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан ответил Зеленскому: Предложение о рождественском перемирии на столе

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 18 декабря 2024, 15:51
Орбан ответил Зеленскому: Предложение о рождественском перемирии на столе
Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет отвечать на провокации, комментируя заявление президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети X (Twitter).

Детали: Орбан отреагировал на заявление Зеленского, который раскритиковал венгерского премьер-министра за попытки "посредничества", отметив, что тот не имеет рычагов влияния на государство-агрессора.

Реклама:

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", – написал Орбан.

 

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

РЕКЛАМА:

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонного разговора Орбана и Зеленского относительно венгерского предложения "перемирия", а также возмутился, что почти никто в ЕС не поддержал "рождественское перемирие".

ОрбанЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Орбан
"Как он будет давить на Путина? Анекдотом?": Зеленский снова раскритиковал Орбана
В Кремле повторили, что Путин соглашался на идею Орбана о "рождественском перемирии"
Сийярто: Украина несколько напряженно отказала в разговоре Орбана с Зеленским
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: