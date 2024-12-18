На крейсері "Москва" могло бути щонайменше дві ракети з ядерними бойовими частинами – військовий експерт

На знищеному ворожому крейсері "Москва" з 16 ракет щонайменше дві могли бути з ядерними бойовими частинами.

Джерело: Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу у відставці, військовий експерт Центру оборонних стратегій, в інтерв'ю спільному подкасту "Української правди" та Центру оборонних стратегій.

Пряма мова: "Я думаю, що з шістнадцяти щонайменше дві, можливо, до чотирьох. Це моя оцінка. Я не бачив ніяких секретних документів з цього питання, але з практики й досвіду бойової підготовки, виходів на бойову службу, а це "спеціальна військова операція", корабель повинен бути повністю боєготовий до виконання найближчих і подальших завдань, а ядерна війна і можливість відбиття ударів від НАТО – це її елемент", – пояснив Степан Якимʼяк.

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Деталі: "Я в цьому впевнений, базуючись на своєму досвіді та знанні підготовки кораблів до виконання бойових завдань, а він (крейсер "Москва" – ред.) вийшов в море для тривалих завдань. Так, він повертався періодично, безпосередньо з 6 по 10 квітня він був у Севастополі для поповнення запасів. Скоріше за все, що поповнювали пальне, їжу, можливо певні заміни особового складу. Але ж ймовірно, що там були також ракети з ядерними бойовими частинами", – зазначив Якимʼяк.

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