На крейсері "Москва" могло бути щонайменше дві ракети з ядерними бойовими частинами – військовий експерт
На знищеному ворожому крейсері "Москва" з 16 ракет щонайменше дві могли бути з ядерними бойовими частинами.
Джерело: Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу у відставці, військовий експерт Центру оборонних стратегій, в інтерв'ю спільному подкасту "Української правди" та Центру оборонних стратегій.
Пряма мова: "Я думаю, що з шістнадцяти щонайменше дві, можливо, до чотирьох. Це моя оцінка. Я не бачив ніяких секретних документів з цього питання, але з практики й досвіду бойової підготовки, виходів на бойову службу, а це "спеціальна військова операція", корабель повинен бути повністю боєготовий до виконання найближчих і подальших завдань, а ядерна війна і можливість відбиття ударів від НАТО – це її елемент", – пояснив Степан Якимʼяк.
Деталі: "Я в цьому впевнений, базуючись на своєму досвіді та знанні підготовки кораблів до виконання бойових завдань, а він (крейсер "Москва" – ред.) вийшов в море для тривалих завдань. Так, він повертався періодично, безпосередньо з 6 по 10 квітня він був у Севастополі для поповнення запасів. Скоріше за все, що поповнювали пальне, їжу, можливо певні заміни особового складу. Але ж ймовірно, що там були також ракети з ядерними бойовими частинами", – зазначив Якимʼяк.
Нагадаємо:
- Корабель-флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений українським протикорабельним ракетним комплексом "Нептун" в середині квітня 2022 року.
- Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.