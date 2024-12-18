На крейсере "Москва" могло быть как минимум две ракеты с ядерными боевыми частями – военный эксперт

На уничтоженном российском крейсере "Москва" из 16 ракет по меньшей мере две могли быть с ядерными боевыми частями.

Источник: Степан Якимяк, капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Центра оборонных стратегий, в интервью совместному подкасту "Украинской правды" и Центра оборонных стратегий.

Прямая речь: "Я думаю, что из шестнадцати минимум две, возможно, до четырех. Это моя оценка. Я не видел никаких секретных документов по этому вопросу, но из практики и опыта боевой подготовки, выходов на боевую службу, а это "специальная военная операция", корабль должен быть полностью боеготов к выполнению ближайших и последующих задач, а ядерная война и возможность отражения ударов от НАТО это ее элемент", - пояснил Степан Якимяк.

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Детали: "Я в этом уверен, основываясь на своем опыте и знании подготовки кораблей к выполнению боевых задач, а он (крейсер "Москва" - ред.) вышел в море для длительных задач. Да, он возвращался периодически, непосредственно с 6 по 10 апреля он был в Севастополе для пополнения запасов. Скорее всего, что пополняли топливо, еду, возможно определенные замены личного состава. Но вероятно, что там были также ракеты с ядерными боевыми частями", - отметил Якимяк.

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