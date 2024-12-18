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Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 18 грудня 2024, 17:43
Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde
Емманюель Макрон, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Єлисейський палац анонсував, що президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з українським візаві Володимиром Зеленським в Брюсселі у середу, 18 грудня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Monde

Деталі: Зустріч Макрона та Зеленського у Брюсселі запланована на 18:15 (19:15 за Києвом) на полях саміту ЄС-Західні Балкани.

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Подробиці зустрічі лідерів не розкриваються.

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що президент Франції вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону.
  • Через це він не буде присутній на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі та, ймовірно, пропустить неформальну зустріч європейських лідерів, організовану генсеком НАТО Марком Рютте.

МакронЗеленський
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