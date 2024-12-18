Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde

Єлисейський палац анонсував, що президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з українським візаві Володимиром Зеленським в Брюсселі у середу, 18 грудня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Monde

Деталі: Зустріч Макрона та Зеленського у Брюсселі запланована на 18:15 (19:15 за Києвом) на полях саміту ЄС-Західні Балкани.

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Подробиці зустрічі лідерів не розкриваються.

Передісторія: