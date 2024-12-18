Макрон и Зеленский встретятся вечером в Брюсселе - Le Monde

Елисейский дворец анонсировал, что президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским визави Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 18 декабря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde

Детали: Встреча Макрона и Зеленского в Брюсселе запланирована на 18:15 (19:15 по Киеву) на полях саммита ЕС-Западные Балканы.

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Подробности встречи лидеров не раскрываются.

Предыстория: