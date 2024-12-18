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Макрон и Зеленский встретятся вечером в Брюсселе - Le Monde

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 17:43
Макрон и Зеленский встретятся вечером в Брюсселе - Le Monde
Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Елисейский дворец анонсировал, что президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским визави Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 18 декабря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde

Детали: Встреча Макрона и Зеленского в Брюсселе запланирована на 18:15 (19:15 по Киеву) на полях саммита ЕС-Западные Балканы.

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Подробности встречи лидеров не раскрываются.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что президент Франции отправляется на Майотту – французскую заморскую территорию в Индийском океане, которая борется с последствиями разрушительного тропического циклона.
  • Из-за этого он не будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе и, вероятно, пропустит неформальную встречу европейских лидеров, организованную генсеком НАТО Марком Рютте.

МакронЗеленский
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