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Зеленський прибув до Брюсселя для зустрічей з європейськими лідерами

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 грудня 2024, 18:52
Зеленський прибув до Брюсселя для зустрічей з європейськими лідерами
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, прибув до Брюсселя для участі в неформальній зустрічі європейських лідерів і саміті Європейської ради.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського в Telegram

Деталі: За словами глави держави, закінчення війни Росії проти України є фундаментальним для Європи питанням і "потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн".

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"На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн", – анонсував Зеленський.

Він також підтвердив участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.

Раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

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ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ

ЗеленськийЄСБельгія
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