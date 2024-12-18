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Зеленский прибыл в Брюссель для встреч с европейскими лидерами

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 18:52
Зеленский прибыл в Брюссель для встреч с европейскими лидерами
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече европейских лидеров и саммите Европейского совета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Telegram

Детали: По словам главы государства, окончание войны России против Украины является фундаментальным для Европы вопросом и "требует скоординированной и эффективной работы европейских стран".

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"На этот визит запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, генеральным секретарем НАТО, президентом Евросовета и президентом Еврокомиссии, будут представители Великобритании и других стран", – анонсировал Зеленский.

Он также подтвердил участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в среду с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, который также решил собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров ряда европейских стран.

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СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть вероятное "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.

ЗеленскийЕСБельгия
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