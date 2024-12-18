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У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 грудня 2024, 20:28
У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – не найкраща ідея
кит келлог. фото: Getty Images

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог критично оцінив ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова у Москві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Келлога в ефірі Fox News

Деталі: На думку Келлога, убивство Кіріллова не є перешкодою для "мирних переговорів" між Україною та Росією, але може порушувати правила ведення війни.

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"Коли ви вбиваєте прапорщиків, генерал-офіцерів, адміралів чи генералів у їхньому рідному місті, це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки (правил ведення війни. – Ред.). І я не думаю, що це дуже розумно", – додав він.

Представник команди Трампа також звернув увагу, що у випадку Кіріллова вбивство нібито здійснила завербована людина, що, на його думку, "зовсім не найкраща ідея".

"Але, знаєте, це війна… І таке на війні відбувається. Це прикро. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються такі речі", – зазначив Келлог.

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Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник.

За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив генерала є спецоперацією Служби безпеки України.

У США раніше заявили, що не були попереджені про ліквідацію Кіріллова та не підтримують такі дії.

ТрампСША
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