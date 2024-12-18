Премʼєр Британії обговорив з Трампом підтримку України

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російської агресії.

Джерело: пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канцелярії британського премʼєра

Деталі: Під час розмови, як зазначається, Трамп і Стармер підтвердили спільне прагнення "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".

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Дослівно: "Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію".

Більше деталей: Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились побачитись при першій нагоді.

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