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Премʼєр Британії обговорив з Трампом підтримку України

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 18 грудня 2024, 21:08
Премʼєр Британії обговорив з Трампом підтримку України
Кір Стармер, фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російської агресії.

Джерело: пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канцелярії британського премʼєра

Деталі: Під час розмови, як зазначається, Трамп і Стармер підтвердили спільне прагнення "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".

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Дослівно: "Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію".

Більше деталей: Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились побачитись при першій нагоді.

Що було раніше:

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  • Раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".
  • Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він недавно запевнив, що досяг "деякого прогресу".

Велика БританіяТрампУкраїна
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