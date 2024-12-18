Премʼєр Британії обговорив з Трампом підтримку України
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російської агресії.
Джерело: пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канцелярії британського премʼєра
Деталі: Під час розмови, як зазначається, Трамп і Стармер підтвердили спільне прагнення "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".
Дослівно: "Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію".
Більше деталей: Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились побачитись при першій нагоді.
Що було раніше:
- Раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".
- Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він недавно запевнив, що досяг "деякого прогресу".