Премьер Британии обсудил с Трампом поддержку Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в среду, 18 декабря, подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.
Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера
Детали: Во время разговора, как отмечается, Трамп и Стармер подтвердили общее стремление "укрепить тесные исторические отношения между Великобританией и США" и совместно "работать над общими приоритетами".
Дословно: "Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр подтвердил необходимость для союзников поддерживать Украину на фоне российской агрессии и обеспечить Украине как можно более сильную позицию".
Больше деталей: Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились увидеться при первой возможности.
Что предшествовало:
- Ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".
- Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заверил, что достиг "некоторого прогресса".