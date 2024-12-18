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Премьер Британии обсудил с Трампом поддержку Украины

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 21:08
Премьер Британии обсудил с Трампом поддержку Украины
Кир Стармер, фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в среду, 18 декабря, подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера

Детали: Во время разговора, как отмечается, Трамп и Стармер подтвердили общее стремление "укрепить тесные исторические отношения между Великобританией и США" и совместно "работать над общими приоритетами".

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Дословно: "Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр подтвердил необходимость для союзников поддерживать Украину на фоне российской агрессии и обеспечить Украине как можно более сильную позицию".

Больше деталей: Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились увидеться при первой возможности.

Что предшествовало:

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  • Ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".
  • Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заверил, что достиг "некоторого прогресса".

ВеликобританияТрампУкраина
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