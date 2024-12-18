Премьер Британии обсудил с Трампом поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в среду, 18 декабря, подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера

Детали: Во время разговора, как отмечается, Трамп и Стармер подтвердили общее стремление "укрепить тесные исторические отношения между Великобританией и США" и совместно "работать над общими приоритетами".

Реклама:

Дословно: "Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр подтвердил необходимость для союзников поддерживать Украину на фоне российской агрессии и обеспечить Украине как можно более сильную позицию".

Больше деталей: Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились увидеться при первой возможности.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: