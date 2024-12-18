Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Світовий банк надає Україні першу частину кредиту США коштом росактивів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 грудня 2024, 22:36
Світовий банк надає Україні першу частину кредиту США коштом росактивів
Ілюстративне фото - Getty Images

Виконавча рада Світового банку в середу, 18 грудня, схвалила виділення Україні 2,05 мільярда доларів, частину з яких уперше становитиме позика США коштом заморожених активів Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресрелізі Світового банку.

Деталі: Нова фінансова допомога Україні охоплює 1,05 мільярда доларів кредиту, які Україна отримає через Трастовий фонд для України (ADVANCE) коштом ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Реклама:

Решта 1 мільярд доларів – це грант фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (FORTIS Ukraine FIF).

Саме у цей фонд США раніше перерахували 20 мільярдів доларів, забезпечені коштом доходів від заморожених російських активів.

Новий транш Світового банку "спрямований на підтримку уряду України у впровадженні реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність", зазначається в пресрелізі.

РЕКЛАМА:

Серед іншого, кошти будуть спрямовані Міністерству фінансів України для бюджетної підтримки, а також на політичні реформи, спрямовані на зміцнення економічної стабільності та сприяння структурним зрушенням у бік сталого зростання.

Ідеться про заходи, спрямовані на посилення конкуренції в залізничному секторі, сприяння виробництву відновлюваної енергії, збільшення кредитування сільського господарства та впорядкування участі держави в банківському секторі.

Нагадаємо, 10 грудня США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро коштом активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться коштом податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

СШАСвітовий банк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
США
США ввели додаткові санкції проти причетних до будівництва Nord Stream 2 осіб і компаній
У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"
Зеленський стверджує, що не раз просив США дати ліцензії на виробництво Patriot
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: