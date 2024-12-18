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Всемирный банк предоставляет Украине первую часть кредита США за счет росактивов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 22:36
Всемирный банк предоставляет Украине первую часть кредита США за счет росактивов
Иллюстративное фото - Getty Images

Исполнительный совет Всемирного банка в среду, 18 декабря, одобрил выделение Украине 2,05 миллиарда долларов, часть из которых впервые составит заем США за счет замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка

Детали: Новая финансовая помощь Украине охватывает 1,05 миллиарда долларов кредита, которые Украина получит через Трастовый фонд для Украины (ADVANCE) за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития.

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Остальные 1 миллиард долларов – это грант фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF).

Именно в этот фонд США ранее перечислили 20 миллиардов долларов, обеспеченные за счет доходов от замороженных российских активов.

Новый транш Всемирного банка "направлен на поддержку правительства Украины во внедрении реформ, которые укрепят экономический потенциал страны и улучшат макрофинансовую стабильность", отмечается в пресс-релизе.

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Среди прочего, средства будут направлены Министерству финансов Украины для бюджетной поддержки, а также на политические реформы, направленные на укрепление экономической стабильности и содействие структурным сдвигам в сторону устойчивого роста.

Речь идет о мерах, направленных на усиление конкуренции в железнодорожном секторе, содействие производству возобновляемой энергии, увеличение кредитования сельского хозяйства и упорядочение участия государства в банковском секторе.

Напомним, 10 декабря США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

СШАВсемирный банк
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