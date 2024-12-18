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Зеленський поговорив з Макроном про зміцнення позицій України

Тетяна ОлійникСереда, 18 грудня 2024, 23:51
Зеленський поговорив з Макроном про зміцнення позицій України
Макрон і Зеленський. Фото із соцмережі Х Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони.

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Подякував за підготовку Францією однієї бригади для нашої армії, домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад".

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Деталі: Макрон також розповів Зеленському про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру.

ЗеленськийМакрон
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