Зеленський поговорив з Макроном про зміцнення позицій України
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони.
Подякував за підготовку Францією однієї бригади для нашої армії, домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад".
Зеленський поговорив з Макроном про зміцнення позицій України pic.twitter.com/5EjeeSlCzc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2024
Деталі: Макрон також розповів Зеленському про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру.