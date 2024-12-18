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Зеленский поговорил с Макроном об укреплении позиций Украины

Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 23:51
Зеленский поговорил с Макроном об укреплении позиций Украины
Макрон и Зеленский. Фото из соцсети Х Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Обсудили тет-а-тет ключевые приоритеты для дальнейшего укрепления позиций Украины в защите от российской агрессии. Основной задачей остается усиление возможностей противовоздушной обороны.

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Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и сделают свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад".

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Детали: Макрон также рассказал Зеленскому о своей коммуникации с другими партнерами ради реализации всех необходимых шагов для достижения мира.

ЗеленскийМакрон
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