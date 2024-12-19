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Атака на Кривий ріг: багато пошкоджень, постраждала лікарня

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 00:00
Атака на Кривий ріг: багато пошкоджень, постраждала лікарня
ілюстративне фото

Увечері 18 грудня в Кривому Розі пролунали вибухи, внаслідок цього фіксують відключення електроенергії. Пізніше стало відомо про численні пошкодження в місті.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр ВілкулПовітряні сили

Деталі: Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі в напрямку Кривого Рогу. Місцева влада повідомляла про звуки вибухів у місті. 

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Згодом Вілкул написав про відключення електроенергії в місті. Також, за його словами, у Кривому Розі розгортають штаб допомоги людям із будматеріалами та іншою допомогою мешканцям.

Оновлено: У середу вночі Вілкул уточнив інформацію про наслідки атаки на Кривий Ріг.

Пряма мова Вілкула: "Перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня".

Кривий Рігракетний ударвійна
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