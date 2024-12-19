Атака на Кривой Рог: много повреждений, пострадала больница
Вечером 18 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, в результате этого фиксируют отключение электроэнергии. Позже стало известно о многочисленных повреждениях в городе.
Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы
Детали: Около 23:00 Воздушные силы сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога. Местные власти сообщали о звуках взрывов в городе.
Впоследствии Вилкул написал об отключении электроэнергии в городе. Также, по его словам, в Кривом Роге разворачивают штаб помощи людям со стройматериалами и другой помощью жителям.
Обновлено: В среду ночью Вилкул уточнил информацию о последствиях атаки на Кривой Рог.
Прямая речь Вилкула: "Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница".