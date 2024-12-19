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Зеленський про зустріч із Рютте: Обговорили зміцнення ППО для України і гарантії безпеки

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 00:28
Зеленський про зустріч із Рютте: Обговорили зміцнення ППО для України і гарантії безпеки
фото: telegram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із генсекретарем НАТО Марком Рютте "зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо".

Джерело: Зеленський у telegram

Деталі: За словами Зеленського, він провів "важливу і змістовну" зустріч із Рютте.

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Пряма мова Зеленського: "Головні теми наших перемовин – зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо".

"Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії".

Деталі: Зеленський подякував Рютте і всім партнерам "за готовність більш активно посилювати" "повітряний щит" України. І за готовність "працювати разом заради дієвих гарантій безпеки".

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Нагадаємо: Як повідомлялось, Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

Також президент візьме участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.

НАТОЗеленський
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