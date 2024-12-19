Зеленский о встрече с Рютте: Обсудили укрепление ПВО для Украины и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте "укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем".

Источник: Зеленский в telegram

Детали: По словам Зеленского, он провел "важную и содержательную" встречу с Рютте.

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Прямая речь Зеленского: "Главные темы наших переговоров - укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем".

"Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии".

Детали: Зеленский поблагодарил Рютте и всех партнеров "за готовность более активно усиливать" "воздушный щит" Украины. И за готовность "работать вместе ради действенных гарантий безопасности".

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Напомним: Как сообщалось, Зеленский встретится в среду с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, который также решил собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров ряда европейских стран.

Также президент примет участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря.

СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть вероятное "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.