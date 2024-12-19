Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о встрече с Рютте: Обсудили укрепление ПВО для Украины и гарантии безопасности

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 00:28
Зеленский о встрече с Рютте: Обсудили укрепление ПВО для Украины и гарантии безопасности
фото: telegram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте "укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем".

Источник: Зеленский в telegram

Детали: По словам Зеленского, он провел "важную и содержательную" встречу с Рютте.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Главные темы наших переговоров - укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем".

"Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии".

Детали: Зеленский поблагодарил Рютте и всех партнеров "за готовность более активно усиливать" "воздушный щит" Украины. И за готовность "работать вместе ради действенных гарантий безопасности".

РЕКЛАМА:

Напомним: Как сообщалось, Зеленский встретится в среду с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, который также решил собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров ряда европейских стран.

Также президент примет участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря.

СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть вероятное "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.

НАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
НАТО
Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени
В НАТО официально подтвердили встречу Рютте с Зеленским в среду
Reuters: Координация военной помощи Украине перешла от США к НАТО
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: