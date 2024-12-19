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Ростовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 00:44
Ростовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ
скриншот

У ніч проти 19 грудня в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон нібито атакували 7 безпілотників. Соцмережі повідомили про пожежу на НПЗ.

Джерело: Слюсар у telegram, російські telegram-канали

Деталі: За словами Слюсара, російська ППО нібито знищила 7 дронів: 6 – у Таганрозі та один – у Батайську.

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Російські пабліки припустили, що у Новошахтинську Ростовської області міг бути атакований нафтопереробний завод.

Оновлено: Пізніше Слюсар підтвердив інформацію про пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

Пряма мова Слюсара: "Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів".

Росіявибухбезпілотники
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